وفد أفريقي أمام النواب: مصر تمثل منارة الإسلام الوسطي لكافة الدول

شارك وفد أفريقي من عدة دول اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي بمجلس النواب وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وكان الوفد قد شارك في المؤتمر العام الحادي والثلاثين لحوار الأديان والثقافات التي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وشمل الوفد الأفريقي حضور مسئولين من وزارات الأوقاف من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتنزانيا وعدد من الدول الأخرى.





وقال مسئول من دولة بوركينا فاسو إن مصر تمثل منارة الإسلام الوسطي لكافة الدول الأفريقية، مؤكدا أن بلاده تلقت داعما كبيرا من مصر في عدة مجالات.





وأضاف أن بلاده تريد المزيد من الدعم وخصوصا في القطاع الديني من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف في أفريقيا عموما وفي بلاده بشكل خاص.





من جانبه، ثمن وزير الأوقاف مشاركة الوفد الأفريقي في هذا الاجتماع البرلماني للاطلاع على تجربة مصر البرلمانية أيضا ، مؤكدا أن هناك دعم مصري كبير لأفريقيا في كافة المجالات.





وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة، موضحا أنه سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك فى أكاديمية الأوقاف في نهاية شهر رمضان وكذلك تنظيم مسابقات للقرآن.





من جانبه، وأكد رئيس اللجنة استعداد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب للمساعدة في دعم توجهات الوزارة في تحقيق أهدافها في الدعوة.





وأشاد بدور وزارة الأوقاف وتحركتها نحو أفريقيا، مشددا على ضرورة المزيد من الدعم للأشقاء في القارة السمراء.



