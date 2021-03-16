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برلماني: اجتماع الفصائل الفلسطينية يعيد الدور المحوري والرئيسي لمنظمة التحرير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:53 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة للدولة المصرية لما لها من بعد تاريخي وسياسي؛ موضحا  أن القضية الفلسطينية تمثل بعد قومي للدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد،  أن جميع الفصائل الفلسطينيين يجتمعون في القاهرة من أجل الاستعداد والتجهيز للانتخابات المقبلة؛ منوها  هدف اجتماع الأشقاء الفلسطينيين في القاهرة يهدف أيضًا لتوحيد الشرعية الفلسطينية في كافة الاتجاهات ويعيد الدور المحوري والرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهة الرسمية المعترف بها دوليًا.

الدولة المصرية تبذل جميع المجهودات لتذليل العقبات التي تعيق إجراء انتخابات تؤدي إلى توحيد كل الفصائل الفلسطينيىة وإيجاد جهة شرعية منتخبة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

انطلقت اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، بمشاركة مختلف الفصائل، برعاية مصرية، للإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات.

وتتضمن هذه الجولة من الحوارات عددا من القضايا الوطنية، أهمها: وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية، والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وتضم جلسات الحوار الثانية كافة الفصائل الفلسطينية، التي ستستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني الفلسطيني، وممثل عن لجنة الانتخابات المركزية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة، لبحث استكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات وتسهيل إجراءاتها خاصة ملف انتخابات المجلس الوطني وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير.

واكتمل وصول المتحاورين إلى القاهرة، بدعوة مصرية، أمس الإثنين، تمهيدا لانطلاق استكمال جلسات الحوار الوطني، حيث كانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاء في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات، والتي تعتبر طريقا لتكريس الديمقراطية، وتوحيد شطري الوطن، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجاري.

وضم وفد حركة «فتح» للقاهرة كلا من: رئيس وفد «فتح» للحوار الوطني، أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية على مهنا، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي. كما ضم وفد المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس، وأمين السر السفير محمد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، كما يمثل لجنة الانتخابات المركزية في الجلسات المدير التنفيذي هشام كحيل.
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