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رياضة

إبراهيم حتحوت يهنئ لاعب الأهلى بالفوز على فيتا كلوب ويدعم الزمالك أمام الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

علق  الاعلامي ابراهيم حتحوت على فوز المارد الأحمر على فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وكتب حتحوت عبر حسابة بتويتر قائلا "
‏برافو  ومبروك رجالة الأهلي  بالتوفيق لرجالة الزمالك بالليل".

وحقق النادي الأهلي انتصارًأ كبيرا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، بتوقيع كلا من محمد شريف ومحمد مجدي افشة  .

وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.



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