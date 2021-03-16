رياضة البرلمان توصي بحصر القرى المحرومة من مراكز الشباب للاستفادة من حياة كريمة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، مسئولي وزارة الشباب،بوضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الانشاءات المتأخرة ، في مختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.





جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة وطرح واسناد ملاعب مراكز الشباب (ايشادات - دروة– قلندول – البياضة - الاشمونين - الإدارة)، وسرعة واسناد وطرح المبنى الإداري والملعب (بني روح- البراجيل- المغالقة- اتقا- ديروط أم نخلة).









واضاف حسين ، خلال اجتماع اللجنة ان لجنة الشباب تنتظر خريطة متكاملة بالاماكن التي لا يوجد بها مراكز شباب ، وذلك للعمل علي توفير مراكز لها ، ضمن المباردة الرئاسية حياة كريمة لافتا اي ان مراكز الشباب ضمن الخدمات الاساسية الواجب توافرها في الريف مثل الوحدات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات .





واكد رئيس لجنة الشباب والرياضة ،ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ستساهم في تطوير القري والعمل علي تفجير طاقات الشباب من خلال وجود مراكز شباب مطورة تساعدهم في ممارسة الانشطة الرياضية .





واكد حسين ، ان قري الريف المصري لاتجد فيها حركة بعد الساعة السادسة مساء ، ولكن مع وجود مراكز شباب مطورة ستدب الحياة فيها متابعا :" الشباب لا يجدون الا المقاهي لقضاء وقت الفراغ فيها "









أوضح ان اللجنة طالب بخريطة متكاملة للقري المحرومة للمطالبة بتوفير موازنة لانشاء مراكز شباب بها.





يذكر ان لجنة الشباب والرياضة ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لإقامة وإنشاء سور مركز شباب مغاغة محافظة المنيا.



