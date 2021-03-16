نائب محافظ الإسكندرية: الدولة تعمل على تمكين المرأة ومنحها كافة الصلاحيات

أكدت نائب محافظ الإسكندرية ، جاكلين عازر أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مدركة تماما للدور الفعال والقوي الذي تقوم به المرأة، للنهوض بوطنها، لافتة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة ومنحها كافة الصلاحيات لتقوم بالمهام الموكل إليها على أكمل وجه وذلك من منطلق ثقة الدولة الكاملة في إدراك المرأة المصرية ووعيها بما يجب أن تقوم به.





شهدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، اليوم الاحتفالية التي أقامتها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية، جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في القاهرة و آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة و العمل المحلي بالمحافظات .









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وأشارت عازر إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات وهو خير إثبات على نجاحاتها وتفوقها وكفاحها، لافتة أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية و الإجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، متمنية لكل سيدة وفتاة مصرية أن تحقق ذاتها وأن تكون فخرًا لوطنها.



