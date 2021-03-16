تعرف على خطوات شراء سيارة جديدة

أصبح السوق المصرى للسيارات فى تعافى مستمر الفترة الاخيرة ، بعد عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا من الغلق الذى دام لاكثر من شهر بسبب وباء فيروس كورونا .
ثم انتعش السوق المصرى للسيارات اكثر واكثر عندما قدمة الحكومة المصرى
مبادرات الاحلال والتجديد وتنشيط حركة البيع والشراء ، لذلك بدأت نسبة المبيعات
الخاصة فى السيارات لعام 2021 فى تزايد مقارنة بنفس المدة فى العام الماضى 2020 .
وخلال السطور التالية سنتعرف على كيفية اختيار العميل لسيارته
والعوامل التى يحدد بناء عليها تناسبها مع احتيجاته .
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- مواصفات عامة
- لابد وان تعلم جيدا الاسم والعلامة التجارية ومدى ثقة السوق فى سمعة
المستورد، والتاجر وخبرات الآخرين فى استخدام هذه السيارة.
- معرفة السعة اللترية وقدرة المحرك بما يتناسب مع احتياجاتك الفعلية.
- تماشى مواصفات السيارة الخاصة بناقل الحركة أتوماتيك او عادى مع
احتيجاتك لها .
- مواصفات الامان
- معرفة مواصفات الأمن المتاحة داخل السيارة مثل الوسائد الهوائية( الايرباج) ونظم التعليق والاتزان
للسيارة .
- الرضاء بالمواصفات التكميلية مثل كاسيت تكييف زجاج كهرباء وجهاز
إنذار .
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- خدمات ما بعد البيع
- التدقيق فى شروط وبيانات كتيب الضمان وخاصة الصيانة الدورية والإصلاح.
- معرفة اماكن وجودة مراكز الخدمة المعتمدة لدى الضامن.
- التاكد من فترة الحجز فى حالة عدم الاستلام الفورى.
- شروط الاسعار
- التدقيق فى السعر الإجمالى بالنسبة للمواصفات المتاحة فى السيارة
مقارنة بمثيلاتها بالسوق المصرى.
- عند الشراء بالتقسيط يجب توضيح سعر الفائدة تاريخ أول قسط، مقدم
شراء السيارة، طريقة السداد، مدة وعدد الأقساط الكلية، إجمالى سعر السيارة.
- دور حماية المستهلك
عند تعرض صاحب السيارة لاى شكل من
اشكال الخداع والنصب ، لابد من احضار الفاتورة أو عقد الشراء المدون به كافة
المواصفات ، و التوجه لمكان الشراء لحل المشكلة وديًا ، اما إذا
لم تحل المشكلة يمكن التقدم بشكوى مرفق بها صور مستندات، الى جهاز حماية المستهلك وسوف
تحصل على حقك بالقانون.
و طالب جهاز حماية المستهلك من يرغب فى شراء سيارة بالتحقق من المواصفات التالية:
- عند الحجز يجب أن يدون بدقة وبالتفصيل جميع المواصفات وسعر السيارة،
وسعرها النهائى فى إيصال الحجز.
- عند الاستلام "الحصول على فاتورة العقد به كافة المواصفات والسعر
النهائى مع الضمان، وبيان بمراكز الخدمة المعتمدة.
- عليك أن تتحقق من وجود كل المواصفات المتفق عليها.
- قم بتجربة كل جزء من الأجزاء
الظاهرية داخل السيارة مثل "ناقل الحركة، زجاج الكهرباء، جهاز الإنذار .
- احصل على الفاتورة والضمان، وبيان بمراكز الخدمة المعتمدة، واحتفظ بها.