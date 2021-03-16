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سيارات

تعرف على خطوات شراء سيارة جديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:19 م
شراء سيارة جديدة
شراء سيارة جديدة
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كريم عاطف

أصبح السوق المصرى للسيارات فى تعافى مستمر الفترة الاخيرة ، بعد عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا من الغلق الذى دام لاكثر من شهر بسبب وباء فيروس كورونا .

ثم انتعش السوق المصرى للسيارات اكثر واكثر عندما قدمة الحكومة المصرى مبادرات الاحلال والتجديد وتنشيط حركة البيع والشراء ، لذلك بدأت نسبة المبيعات الخاصة فى السيارات لعام 2021 فى تزايد مقارنة بنفس المدة فى العام الماضى 2020 .

وخلال السطور التالية سنتعرف على كيفية اختيار العميل لسيارته والعوامل التى يحدد بناء عليها تناسبها مع احتيجاته .


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- مواصفات عامة

- لابد وان تعلم جيدا الاسم والعلامة التجارية ومدى ثقة السوق فى سمعة المستورد، والتاجر وخبرات الآخرين فى استخدام هذه السيارة.

- معرفة السعة اللترية وقدرة المحرك بما يتناسب مع احتياجاتك الفعلية.

- تماشى مواصفات السيارة الخاصة بناقل الحركة أتوماتيك او عادى مع احتيجاتك لها .


- مواصفات الامان

- معرفة مواصفات الأمن المتاحة داخل السيارة  مثل الوسائد الهوائية( الايرباج) ونظم التعليق والاتزان للسيارة .

- الرضاء بالمواصفات التكميلية مثل كاسيت تكييف زجاج كهرباء وجهاز إنذار .

 

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- خدمات ما بعد البيع

- التدقيق فى شروط وبيانات كتيب الضمان وخاصة الصيانة الدورية والإصلاح.

- معرفة اماكن وجودة مراكز الخدمة المعتمدة لدى الضامن.

- التاكد من فترة الحجز فى حالة عدم الاستلام الفورى.


- شروط الاسعار  

- التدقيق فى السعر الإجمالى بالنسبة للمواصفات المتاحة فى السيارة مقارنة بمثيلاتها بالسوق المصرى.

- عند الشراء بالتقسيط يجب توضيح سعر الفائدة تاريخ أول قسط، مقدم شراء السيارة، طريقة السداد، مدة وعدد الأقساط الكلية، إجمالى سعر السيارة.


- دور حماية المستهلك

عند تعرض صاحب السيارة لاى شكل من اشكال الخداع والنصب ، لابد من احضار الفاتورة أو عقد الشراء المدون به كافة المواصفات ، و التوجه لمكان الشراء لحل المشكلة وديًا ، اما إذا لم تحل المشكلة يمكن التقدم بشكوى مرفق بها صور مستندات، الى جهاز حماية المستهلك وسوف تحصل على حقك بالقانون.

و طالب جهاز حماية المستهلك من يرغب فى شراء سيارة بالتحقق من المواصفات التالية:

- عند الحجز يجب أن يدون بدقة وبالتفصيل جميع المواصفات وسعر السيارة، وسعرها النهائى فى إيصال الحجز.

- عند الاستلام "الحصول على فاتورة العقد به كافة المواصفات والسعر النهائى مع الضمان، وبيان بمراكز الخدمة المعتمدة.

- عليك أن تتحقق من وجود كل المواصفات المتفق عليها.

-  قم بتجربة كل جزء من الأجزاء الظاهرية داخل السيارة مثل "ناقل الحركة، زجاج الكهرباء، جهاز الإنذار .

- احصل على الفاتورة والضمان، وبيان بمراكز الخدمة المعتمدة، واحتفظ بها.

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