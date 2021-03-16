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برلمان

اتصالات النواب توصي بعدم اتاحة الألعاب الضارة والعنيفة حفاظا علي الاطفال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:00 م
فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
أوصت لجنة الاتصالات، بضرورة متابعة الألعاب الضارة والعنيفة من قبل الجهاز والتنسيق مع الجهات المتخصصة لعدم إتاحتها، حفاظا علي أطفالنا، فضلا عن مطالبه الأهالي بتوعيه أبنائهم بمخاطر هذه الألعاب.

حيث فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة ملف الألعاب الإلكترونية الخطرة في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حسني حافظ بخصوص طلب حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل بابجي وما شابة، وذلك بحضور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية وقالت البرلمانية، إن هذه الألعاب لها تأثير مباشر على حياة الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكري للأطفال وأحد أسباب العنف عند الأطفال والتي ستؤدي الي تدمير الأجيال الحالية والقادمة فكريا وعلميًا وأضافت سوسن حسني حافظ، أن هذه الألعاب تعتبر من الحرب الإلكترونية التي دفع بها الغرب كنوع من أنواع الحرب الناعمة للقضاء علي الأطفال فكريا وعلميا وخلق جيل يفتقد الي الثقافة والعلم والفكر.

من جانبه قال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية، إن الجهاز مختص بالشبكات وتوفير الانترنت، وهناك لجنة في الدولة مسئولة عن المحتوي، وإذا صدر من الجهات المختصة قرار يتعلق بغلق مواقع او لعبة، فإنه يصل للجهاز القومي والذى يخاطب بدوره المشغلين "الشركات" لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن فنيا وأشار عزوز، إلي قيام الجهاز بدوره في توعية المواطنين حول كيفية الاستخدام الأمن للشبكة وحماية بياناتهم من الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة.
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