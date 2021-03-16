فرنسا تكشف سبب تعثر عودة مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن العودة للاتفاق النووي ستكون "مقدمة" لنقاش أوسع بشأن المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية.





وأضاف بحسب "الشرق" أن "المشاكل التقنية" والوضع الداخلي في إيران يعرقلان إحياء المحادثات النووية.





وفي وقت سابق من مارس الجاري، أبدت فرنسا أسفها لرفض إيران المشاركة في محادثات غير رسمية مع القوى العالمية والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها أضافت أنها تواصل العمل على إيجاد حل للخروج من المأزق.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مولما:"مازلنا مستعدين بالكامل للعمل مع شركائنا (الأوروبيين) والمشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن أي حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض يتيح لإيران احترام التزاماتها النووية وللولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015".







