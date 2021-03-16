تراجع سعر اليورو في مصر بختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه، في ختام التداولات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة مقارنة مع تعاملات الصباح، حيث أظهرت آخر تداولات الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية عند 18.65 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.





أعلى سعر بيع يورو في مصر الآن وبحسب أخر التحديثات في البنوك العاملة في مصر، فيقدم بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية الأن وذلك عند 18.96 جنيه للبيع.

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أقل سعر بيع يورو في مصر الآن وتقدم بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية "اليوروو" في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.





سعر اليورو في بنك مصر

وحققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، مستوى 18.61 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبدأ سعر صرف اليورو الأوروبي تداولاته في البنك الأهلي المصري باستقرار نسبي مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.61 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.





سعر اليورو في بنك HSBC

وشهد سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.66 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.66 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع





سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويمكن للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.66 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقًا لآخر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.