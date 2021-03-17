ندى بسيوني تكشف لـ صدى البلد عن رحلتها البحثية في أهمية الصرصار في حياتنا .. فيديو

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن فلسفتها في الحياة مؤكدة على ان جميع فئات المجتمع متساوية والفارق بينهم هو عمله والإخلاص فيه.

وقالت ندى أثناء استضافتها في ندوة صدي البلد : إن الله خلق كل شئ في الكون له فائدته وأضراره أيضا وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن أى شئ.

وأضافت ندى : أن هذه القضية الفلسفية شغلت بالى كثيرا وبحثت عنها كثيرا في الكتب وعبر الانترنت ووجدت على سبيل المثال أهمية وجود حشرة الصرصار وبالبحث اكتشفت ان لولا وجود الصرصار لما كانت الغابات.

وتقوم حاليا الفنانة ندى بسيوني بتقديم برنامج حاجة حلوة والذى يعرض على قناة النهار والذى يهدف إلى إلقاء الضوء علي الامور الإيجابية في حياتنا.

كما تنتظر ندى بسيوني عرض فيلمها الجديد والذى يحمل اسم ساحر النساء والذى يشارك قي بطولته سميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدي.