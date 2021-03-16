9025 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم بالثغر في الاسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بسرعة استخراج البطاقات للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقًا لاشترطات المرحلة الأولى، مشيرا الى انه تم استخراج 9025 بطاقة حتى الان في محافظة الإسكندرية.





يأتي هذا في اطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللائقة للأشخاص من ذوي الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذي .

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وأوضح اللواء محمد الشريف أن المحافظة حريصة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.





واكد الشريف ان بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات التي تضمن لذوي الهمم حياة كريمة؛ منها: انها تعمل على توفير معاش تكافل وكرامة، وتسهل له لهم عمل القومسيون الطبي للحصول على السيارات، وكذلك تضمن لذوي الهمم الحصول على وحدة سكنية ضمن نسبة 5% من مديرية الإسكان الاجتماعي، كما تضمن توفير الفرد 50% من قيمة التذاكر بالمواصلات العامة، و تخفيض ساعات العمل ساعه عن قرنائه مدفوعة الاجر في أي مصلحة حكومية او قطاع خاص، وكما تمكن الشخص من ذوي الهمم من الجمع بين معاشين من المعاش التأمين، وكذا دخول المتنزهات الحكومية والمسارح العامة.





ومن جانبها ؛ أوضحت ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، انه يمكن لاي شخص من ذوي الهمم التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ؛ من خلال الموقع الرسمي http://rdis.moss.gov.eg ،او من خلال التوجه الى اقرب مكتب تأهيل مهني بالنسبة للحالة. وتقديم تقرير طبى من مستشفى عام او قوات مسلحة او شرطة، و ٣صور شخصية و٣صور بطاقة، ٣صور بطاقة للوصي في الإعاقة الذهنية والبصرية و٣صور من كل تقرير.