مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا بقيادة الرئيس السيسي.. شعرواي: دور كبير للمرأة في عملية التنمية ونهوض المجتمع

مايا مرسي: = ارتفاع عدد النائبات للمحافظين لتصل نسبتهن لـ 31% = المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا لا يوجد فيه سقف للأحلام









شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، الثلاثاء، احتفالية "المرأة المصرية في المحليات" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية احتفالا بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس، وذلك لتكريم نائبات المحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالوزارة وسكرتيرات عام وسكرتيرات مساعد بالمحافظات ورئيسات المدن والأحياء على مستوى الجمهورية.





وحضر الاحتفال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط.





وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتواجد في إحتفال اليوم الوطني للمرأة المصرية من داخل وزارة التنمية المحلية مؤكدة أن الحلم أصبح حقيقة الآن واستطاعت المرأة المصرية كسر الحاجز الزجاجى والوصول إلى منصب المحافظ بالإضافة إلى ارتفاع عدد نائبات المحافظين لتصل نسبتهن الى ٣١٪ .





وتابعت الدكتورة مايا مرسي: "المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا لا يوجد فيه سقف للأحلام بفضل الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن عن حق بقدرات المرأة ودورها فى تنمية المجتمع"





وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة داخل الإدارة المحلية فى العام القادم لـ ٥٠ ٪ لتصبح المرأة نصف الإدارة المحلية مؤكدة أن المرأة المصرية فى التنمية المحلية هى حائط الصد الأول للحماية من الفساد و أساس العمل الجاد وصاحبة الإرادة الحديدية.





أشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن وزارة التنمية المحلية تقدم هدية للمرأة المصرية احتفالا بعيدها وهى إطلاق المنصة الإلكترونية "أيادى مصر" بكل فخر صنع فى مصر لحفظ التراث بالتعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الغذاء العالمي لتمكين المرأة اقتصاديا و تسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.





من جانبه أكد اللواء محمد شعراوى على دور المرأة المتميز فى عملية التنمية ونهوض المجتمع مضيفا أنها الركيزة الأساسية داخل الأسرة وتتحمل كل المسؤوليات فهى نصف المجتمع.





وقال اللواء محمد شعراوى إنه يؤكد على ما جاء في كلمات الرئيس بأنه لابد من تقديم كافة سبل الدعم والمساواة للمرأة المصرية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمع عادل ، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه، وإيمانًا من القيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.





وأشار الشعراوى إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمرأة داخل الوزارة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بها ووحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات حيث يعملوا على حل مشكلات المرأة وتذليل العقبات التى تواجهها مشيرا أن المرأة تمثل نسبة ٤٥ ٪ من نسبة الادارة المحلية داخل وزارة التنمية المحلية.





وأعلن اللواء محمد شعراوى إطلاق مبادرة "أيادى مصر" بكل فخر صنع فى مصر لحفظ التراث بالتعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الغذاء العالمي لتسويق منتجات المرأة المصرية و الترويج لها مضيفا أنه سيتم التواصل مع الجهات الدولية لتسويق تلك المنتجات فى الخارج.





بدورها أوضحت الدكتورة منال عوض ميخائيل أن الاحتفال اليوم بالمرأة العاملة بالمحليات يؤكد على إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة فى المجتمع.



