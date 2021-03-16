الصين تخفف القيود على عودة الأجانب إليها بهذا الشرط

تستعد الصين لتخفيف القيود على الحدود للسماح لبعض الأجانب بالعودة إلى البلاد ، ولكن فقط إذا أخذوا لقاح كورونا صيني الصنع.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إغلاق البلاد أمام معظم الأجانب منذ مارس الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي سيطرت عليه إلى حد كبير في الداخل ، مما تسبب في تقطع السبل بالعديد من الأجانب الذين لديهم وظائف وعائلات داخل الصين في الخارج.





لكن السفارات الصينية في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وباكستان أصدرت إخطارات تقول إن البلاد ستفتح طلبات التأشيرة لاختيار الأشخاص الذين تلقوا اللقاح من صنع الصين.





قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة في بيان مؤرخ يوم الاثنين إنها ستبدأ في معالجة "طالبي التأشيرات الذين تم تلقيحهم بلقاحات كورونا الصينية".





سيطبق الإجراء هذا بدءًا من هذا الأسبوع على أولئك الذين يزورون البر الرئيسي الصيني لاستئناف العمل أو السفر بغرض العمل أو "الاحتياجات الإنسانية" ، مثل لم شمل أفراد الأسرة.