ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد بركات يتدخل لإنقاذ غياب مصطفى محمد عن مباراتي كينيا وجزر القمر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني - محمد السعيد
نحرك الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد بركات، لإنقاذ غياب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، عن مباراتى الفراعنة كينيا وجزر القمر، في تصفيات بسبب سرقة جواز سفره

وعقد محمد بركات اتصالات مع مصطفى محمد ووزارة الخارجية من أجل حل الأزمة، وانضمام اللاعب إلى منتخب مصر.

وتسيرالأمور بشكل جيد، ومن المقرر أن تحل أزمة سفر انضمام اللاعب إلى منتخب مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مصطفى محمد، تعرض للسرقة في سوق تجاري شهير بمدينة إسطنبول، حيث سرق جواز سفره قبل أيام من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طائرة خاصة .. موقف محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر أمام كينيا

حسام البدري يعقد جلسة مع معاونيه للتحضير لمعسكر مارس.. صور

استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر.. البدري يعلن ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر

موعد إعلان جهاز منتخب مصر عن القائمة النهائية للقاءي كينيا وجزر القمر

بخلاف كوكا ومصطفى محمد .. مهاجم جديد ينضم إلى منتخب مصر

ملامح قائمة منتخب مصر لكرة القدم في مواجهتي كينيا وجزر القمر

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن موقفها بشأن طلب السودان وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

هالاند يهدد مستقبل محمد صلاح في ليفربول

زوج ينهي حياة شريكة حياته طعنًا ويخفي جثتها في الفريزر لمدة عامين

هل تحققت نبوءة كاملة أبو ذكرى .. أزمات تواجه أبطال بـ 100 وش في رمضان 2021

دوري أبطال افريقيا.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

سوريا.. قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن الطلاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة