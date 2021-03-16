محمد بركات يتدخل لإنقاذ غياب مصطفى محمد عن مباراتي كينيا وجزر القمر

نحرك الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد بركات، لإنقاذ غياب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، عن مباراتى الفراعنة كينيا وجزر القمر، في تصفيات بسبب سرقة جواز سفره





وعقد محمد بركات اتصالات مع مصطفى محمد ووزارة الخارجية من أجل حل الأزمة، وانضمام اللاعب إلى منتخب مصر.





وتسيرالأمور بشكل جيد، ومن المقرر أن تحل أزمة سفر انضمام اللاعب إلى منتخب مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة.



