الأوقاف: إيفاد محمد صابر للعمل بالجامعة المصرية بكازاخستان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيفاد الدكتور محمد صابر عبد الدايم إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» بدولة كازاخستان للعام الدراسي 2021 /2022.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أعرب فيه عن بالغ شكره وتقديره ووفد البرلمان العربي على كرم الضيافة وحسن الوفادة أثناء مشاركتهم في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي 13 و14 مارس 2021م تحت عنوان : “حوار الأديان والثقافات”، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.





كما أعرب سيادته عن تقديره ووفد البرلمان العربي لمعالي الوزير وجميع القائمين على المؤتمر على الجهد الراقي والتنظيم الرائع للمؤتمر والذي انعكس أثره في مخرجاته الهامة , والتي دشنت مرحلة جديدة من تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة .





وأكد استعداد البرلمان العربي التام للتعاون الدائم مع وزارة الأوقاف في هذا المجال الحيوي والهام , ليس فقط للدول العربية إنما للبشرية جمعاء.



