المركز الديموغرافي : ضبط الزيادة السكانية يساهم في تنمية الأسرة المصرية.. فيديو

قالت الد كتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي إن الهدف الأساسي للدولة الأن هو تنمية الاسرة المصرية خاصة أن الوزارة هى وزارة التخطيط والتنمية، مؤكدا أنه يتم العمل على ضبط الزيادة السكانية لتنمية الأسرة المصرية.









أضافت تواضروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أننا نعمل على التمكين الاقتصادى للسيدات وتوفير خدمات صحية وصحة الأسرة المصرية على مستوى الجمهورية.









وتابعت مدير المركز الديموغرافي أن خطة ضبط النمو السكاني وتنظيم الأسرة مدتها 3 سنوات ويبدأ تنفيذها اعتبارا من هذا العام وتنتهي في ديسمبر 2023 ، بمشاركة 5 وزارات وذلك من أجل ضبط النمو السكاني.







