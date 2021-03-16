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أخبار البلد

مدير الأورمان : إلغاء معرض الزهور وإغلاق الحديقة في هذه الحالة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:50 م
حديقة الأورمان
حديقة الأورمان
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شيماء مجدى / عدسة : إبراهيم قنديل
أكد الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان ، أنه سيتم إلغاء معرض الزهور وإغلاق الحديقة فى حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد من العارضين، لذا نشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من قبل جميع الزائرين .


أشار "فوزى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، إلي أنه تم إلغاء معرض الزهور العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا ، معلقا :" مش عاوزين نعيد نفس المأساة تانى " . 


وأوضح الدكتور محمد فوزى أن مواعيد فتح الحديقة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء يوميا ، منوها إلي أنه تم تخصيص ركن إعلامى فى الحديقة لمساعدة الصحفيين والإعلاميين .  


وناشد المواطنين الراغبين في زيارة المعرض ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على تطبيق التباعد بين الزائرين، مؤكدا أنه يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخولهم إلي الحديقة.
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