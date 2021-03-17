إعادة محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة متهم فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف".





وأظهرت التحقيقات، تورط متهم وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.



