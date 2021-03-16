أرقام تاريخية للأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة خارج الديار

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على ملعب الشهداء، بالعاصمة كينشاسا.





وحقق فريق الأهلي مجموعة من الأرقام التاريخية بانتصاره الثمين على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة على ملعب الشهداء نستعرضها فى التقرير التالي: -





1- أول فوز للأهلي في زياراته لملاعب الكونغو الديمقراطية بعد 3 هزائم وتعادل في 4 مباريات سابقة.





2- الأهلي يحقق أول فوز للأندية المصرية في الكونغو الديمقرا.طية بعد 16 هزيمة و6 تعادلات في 22 زيارة سابقة.





3- الأهلي يحقق أول فوز خارج ملعبه بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا منذ انتصاره على الترجي في رادس بهدف وليد أزارو بنسخة 2018.





4 - الأهلي يحقق أكبر فوز له خارج ملعبه طوال تاريخه بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





5- الأهلي يعادل أكبر فوز له خارج مصر بدوري أبطال إفريقيا في مختلف أدواره، وهي النتيجة التي حققها مرتين سابقتين ، الأولى كانت انتصاره على ماجي ماجي التنزاني 3-0 في الدور الأول لنسخة 1999 بهاتريك حسام حسن، والثانية على الاتحاد الليبي 3-0 في الدور الأول لدوري الأبطال 1990 بأهداف محمد عبد الجليل وأيمن شوقي وعادل عبد الرحمن ، كما أن فوز الأهلي على اطلع بره 4-0 في الدور التمهيدي للنسخة السابقة كان على أرض مصر رغم كون المباراة اعتباريًا في ملعب الفريق القادم من جنوب السودان.





أمّا أكبر فوز إفريقي في العموم للأهلي خارج ملعبه فكان على حساب هايلاندرز السوازيلاندي 5-0 في الدور الثاني لكأس الكؤوس 1986 بأهداف أيمن شوقي، ومجدي عبد الغني، وعلاء ميهوب مرتين، وربيع ياسين.



