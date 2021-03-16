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رياضة

احمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:22 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم

وجه احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق الدعم لنادي الزمالك أمام فريق الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا  "كل الامنيات بالتوفيق اليوم للزمالك امام الترجي الزمالك قادر علي الفوز والامتاع".

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعقد جلسات فردية مع لاعبي الفريق الأبيض أمس الأثنين في معسكر الفريق المقام حاليًا، استعدادا لمباراة الترجي اليوم الثلاثاء.

وحرص كارتيرون التحدث مع كل لاعب على حدة، من أجل تحميسه ومطالبته ببذل أقصى ما لديه من جهد خلال لقاء اليوم، من أجل الحفاظ على حظوظ الزمالك في الصعود للدور التالي من البطولة القارية.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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