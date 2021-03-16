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أخبار العالم

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ باتجاه سواحل الصليف في اليمن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:45 م
تركي المالكي
تركي المالكي
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محمد عثمان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.


وقال التحالف في بيان مقتضب، إن مليشيات الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الحوثيين يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.


وكانت صحيفة عكاظ أفادت في وقت سابق من اليوم بأن طيران التحالف نفذ غارات جوية استهدفت عربات مدفعية ومضادات طائرات للحوثيين، حيث ارتفع عدد قتلى الحوثيين في حجة إلى 100 قتيل.


يذكر أن التحالف اعترض طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية، في وقت سابق من اليوم.


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