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اقتصاد

شعبة المستوردين تطمئن المواطنين: رصد كل التجاوزات في الأسعار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:01 ص
التجاوزات في الأسعار
التجاوزات في الأسعار
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قسم الاقتصاد
قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إنه يتم رصد كل التجاوزات في الأسعار وكذلك الكميات المتوفرة أو التي تشهد عجزا في السلع الأساسية. 

وتابع "بشاي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد بالأسواق أي زيادة في أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

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وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة المرتبات التي سوف يستفيد منها المصريين في شهر يوليو المقبل، «مش هتيجي باليمين وتروح بالشمال».

واختتم متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن السوق مكتمل من حيث السلع الأساسية ولا يوجد نقص فيها.
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