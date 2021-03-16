الخوف من غرق الخرطوم.. القوصي: الروصيرص طوق نجاة للسودانيين

قال خبير المياه ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن المياه انخفضت بشكل كبير في سد "الروصيرص السوداني" خلال "الملء الأول" لسد النهضة الإثيوبي العام الماضي، مؤكدا أن ذلك تسبب في أزمة كبيرة بالسودان، لأن مناطق عدة في منطقة "الجزيرة" السودانية تعتمد على "الروصيرص" في ري الأراضي الزراعية.









وأضاف "القوصي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مخاوف كبيرة لدى الجانب السوداني من تأثر سد "الروصيرص" عند الملء الثاني لسد النهضة والمقرر له الصيف المقبل، لافتا إلى أن هذه المخاوف ترجع لعدم توافر معلومات عن خطة إثيوبيا بشأن الملء الثاني والفترات المقررة لـ تخزين المياه خلف النهضة.









وأوضح أن أثيوبيا ستخزن أكثر من 13 مليار متر مكعب من المياه عند الملء الثاني للنهضة، دون الكشف عن خطتها، معقبا: بالتالي إذا كان هناك أخطاء فنية في سد النهضة، وتسربت المياه من السد، سيؤدي ذلك إلى انهيار "الروصيرص" وغرق العاصمة السودانية الخرطوم بأكملها.







