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أخبار البلد

الخوف من غرق الخرطوم.. القوصي: الروصيرص طوق نجاة للسودانيين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:11 م
سد الروصيرص
سد الروصيرص
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نقابات وتحقيقات
قال خبير المياه ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن المياه انخفضت بشكل كبير في سد "الروصيرص السوداني" خلال "الملء الأول" لسد النهضة الإثيوبي العام الماضي، مؤكدا أن ذلك تسبب في أزمة كبيرة بالسودان، لأن مناطق عدة في منطقة "الجزيرة" السودانية تعتمد على "الروصيرص" في ري الأراضي الزراعية. 


وأضاف "القوصي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مخاوف كبيرة لدى الجانب السوداني من تأثر سد "الروصيرص" عند الملء الثاني لسد النهضة والمقرر له الصيف المقبل، لافتا إلى أن هذه المخاوف ترجع لعدم توافر معلومات عن خطة إثيوبيا بشأن الملء الثاني والفترات المقررة لـ تخزين المياه خلف النهضة.


وأوضح أن أثيوبيا ستخزن أكثر من 13 مليار متر مكعب من المياه عند الملء الثاني للنهضة، دون الكشف عن خطتها، معقبا: بالتالي إذا كان هناك أخطاء فنية في سد النهضة، وتسربت المياه من السد، سيؤدي ذلك إلى انهيار "الروصيرص" وغرق العاصمة السودانية الخرطوم بأكملها.


وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن سد الروصيرص السوداني يحتجز 9 مليارات متر مكعب من المياه خلفه، لذلك قامت السلطات السودانية بتفريغ المياه المحتجزة خوفا من قيام إثيوبيا بتفريغ جزء من المياه المخزنة في منطقة سد النهضة لاستكمال إنشاءات السد.


وأضاف "علام" في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، الاثنين، أن إثيوبيا تسعى لتعلية الجزء الأوسط من السد استعدادا للملء الثاني ولذلك سـ تسعى لتفريغ جزء من المنسوب، وهو ما يتخوف منه السودان ويسعى لتجنب تكرار ما حدث العام الماضي.


وتابع أن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك طلب وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد، لافتا إلى أن السودان لديه تخوفات كثيرة من حدوث آثار تدميرية جراء سد اثيوبيا.
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