العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

انقذت العناية الالهيه اليوم ركاب قطار عقب سقوط اسلاك كهرباء ضغط عالى على قضبان السكه الحديد قبل امتار من مزلقان قرية سلامون القماش التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث تمكن المهندس محب الشايب مدير الادارة الزراعية بالمنصورة من تدارك الموقف وابلاغ عامل المزلقان والمسؤلين سريعا قبل دقائق من وصل القطار لمكان الواقعه.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من ادارة شرطة النجدة من المهندس محب الشايب مدير الادارة الزراعية بالمنصورة ومقيم قرية سلامون القماش التابعه للمركز بسقوط اسلاك الضغط العالى امام مزلقان القطار بسلامون القماش على شريط القطار.





وانتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المبلغ قد تمكن من ابلاغ عامل المزلقان والذى تمكن من ايقاف القطار على بعد امتار حتى تمكن مسئولى الكهرباء بسلامون محمد جمال واسامه الجزار من قص اسلاك الضغط العالى من على شريط السكه الحديد وتم اعادة حركة القطار ولم يسفر الحادث عن اى اصابات .



