تدريبات هجومية ودفاعية.. تفاصيل المناورات العسكرية بين السعودية واليونان

ذكرت قناة "العربية" السعودية أن مناورات "عين الصقر 1" بين المملكة العربية السعودية واليونان انطلقت اليوم الثلاثاء.





وأضافت أن القوات الجوية السعودية والبونانية نفذت طلعات فوق البحر المتوسط في اليوم الأول للتدريبات العسكرية المشتركة.





وأوضحت القناة أن التمرينات الجوية السعودية اليونانية شملت عمليات هجومية ودفاعية.





ويشار إلى أن تركيا قد أبدت استيائها من التدريبات العسكرية السعودية اليونانية بسبب تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا.





ويوم الجمعة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرارها بشأن إجراء مناورات عسكرية مع اليونان.





كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الرياض جعلت من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "مسألة ثنائية". وقال إن بلاده لم تتهم القيادة السعودية بالوقوف خلف هذه الجريمة من قبل.