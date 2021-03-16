ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تدريبات هجومية ودفاعية.. تفاصيل المناورات العسكرية بين السعودية واليونان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت قناة "العربية" السعودية أن مناورات "عين الصقر 1"  بين المملكة العربية السعودية واليونان انطلقت اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن القوات الجوية السعودية والبونانية نفذت طلعات فوق البحر المتوسط في اليوم الأول للتدريبات العسكرية المشتركة.

وأوضحت القناة أن التمرينات الجوية السعودية اليونانية شملت عمليات هجومية ودفاعية.

ويشار إلى أن تركيا قد أبدت استيائها من التدريبات العسكرية السعودية اليونانية بسبب تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا.

ويوم الجمعة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرارها بشأن إجراء مناورات عسكرية مع اليونان.

كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الرياض جعلت من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "مسألة ثنائية". وقال إن بلاده لم تتهم القيادة السعودية بالوقوف خلف هذه الجريمة من قبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة مقاتلات F-16 وقاذفات B-52.. القوات الجوية السعودية والأمريكية تجري تمرينا ثنائيا

أردوغان في مأزق.. محلل تركي يكشف سر مخاطبات بلاده لـ مصر بشأن تعيين الحدود البحرية

تعيين الحدود البحرية مع مصر.. بشير عبد الفتاح عن دعوات تركيا: لكسر الحصار وتهدئة الضغوط

باحث سياسي: دعوات تركيا لتعيين الحدود البحرية مع مصر تهدف للوقيعة بين القاهرة وأثينا

الخليفة المزيف يبحث عن طوق للنجاة.. محللون: دعوات تركيا لترسيم الحدود البحرية مع مصر تهدف للوقيعة بين القاهرة وأثينا وتخفيف الضغط على أنقرة

حديث عن مصالحة وترسيم حدود.. أسرار عودة نغمة تركيا الناعمة مع مصر

ترشيحاتنا

نتيجة تاريخية .. طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فيتا كلوب

الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم خلال شهر رمضان

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

نمر الخلافة يعترف: حفيد البنا كلفني باستهداف ضباط شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية

محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

Advertisements

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

تفجير إسرائيل.. إيران تستعد لمحو تل أبيب من الخريطة

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفات السمنة على الكلى والصحة

مواصفات وأسعار أصغر سيارة في السوق السعودي موديل 2021|صور

بإطلالة عصرية.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث جلسة تصوير