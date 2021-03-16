شعبة المستوردين تطمئن المواطنين: «زيادة الرواتب مش هتيجي باليمين وتروح بالشمال»

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية الشعبة العامة للمستوردين، إنه يتم رصد كل التجاوزات في الأسعار وكذلك الكميات المتوفرة أو التي تشهد عجزا في السلع الأساسية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد بالأسواق أي زيادة في أسعار السلع الأساسية للمواطنين.





وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة المرتبات التي سوف يستفيد منها المصريين في شهر يوليو المقبل، «مش هتيجي باليمين وتروح بالشمال».





وكان محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قدم التحية الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الحد الأدنى من الأجور إلى 2400؛ موضحا ان هذه الزيادة تدل على التواصل الدائم بين الرئيس والمواطن .



وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان الشائعات التي تردد عن زيادة الاسعار الفترة القادمة غير صحيح؛ لافتا انه سعر الدولار ثابت منذ عامين وهو العامل الأساسي في زيادة الأسعار.

وأشار إلى ان القوات المسلحة ساهمت في ضبط الأسواق من خلال توفير السلع الأساسية في منافذ القوات المسلحة؛ مرددا: «كثرة المعارض ادي الي ثبوت السعر وهو في صالح المستهلك».

وأوضح أن يجب ان يكون تكافل اجتماعي بين الدولة والقطاع الخاص، ويتم زيادة الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص ايضا.

ونوه، أنه لا يوجد مبرر ابدا لزيادة الاسعار الأيام القادمة، وما يتردد عن الزيادات غير صحيح .



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.