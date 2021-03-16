المنافسة تشتعل مبكرا.. تعرف على البروموهات التي تم عرضها من مسلسلات رمضان

مع قرب حلول شهر رمضان المقبل بدأ صناع الأعمال الدرامية في طرح بروموهات لعدد من المسلسلات التي ستعرض على الشاشة خلال هذا الشهر.

وطرحت بروموهات خمسة أعمال حتى الان يأتي في مقدمتهم مسلسل " هجمة مرتدة " للنجم أحمد عز و" مسلسل " الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومسلسل "موسى " للنجم محمد رمضان ، بالإضافة إلى الفنانة منى زكي التي طرحت برومو مسلسلها " لعبة نيوتن " ، وأخيرا النجمة روجينا والتي طرحت برومو مسلسلها " بنت السلطان ".

هجمة مرتدة

طرحت أمس الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية البرومو الدعائي الأول لمسلسل " هجمة مرتدة " للنجم أحمد عز والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل واتسم البرومو بالإثارة والتشويق مما ينبئ بوجود مسلسل قوى سيكون أحد فرسان الرهان في الموسم الرمضاني.

ولقى البرومو تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا ، مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة

زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

الاختيار 2

منذ طرح برومو مسلسل "الاختيار 2"، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي واصفين إياه بالعمل المتكامل .

حيث حقق برومو المسلسل نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، في أقل من 18 ساعة، حيث تضمن البرومو عددًا من مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أحد أقوى المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

موسى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “موسى” الإعلان القصير الأول للعمل، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

وظهر رمضان بشخصية رجل صعيدي، يقود مجموعة من الرجال، إلى داخل أحد الأماكن التي تخضع للحماية البريطانية وقت الاحتلال البريطاني لمصر، ويطيح رمضان بالعلم الصغير الموضوع على المكتب ويأمر رجاله بالدخول.

مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح، وجوري بكر، وأحمد طلعت، وضياء عبد الخالق، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

لعبة نيوتن

طرحت الشركة المنتجة برومو مسلسل «لعبة نيوتن» للفنانة منى زكي ضمن مسلسلات رمضان 2021.

وتظهر في البرومو لقطات متتابعة سريعة من أحداث المسلسل التي تبدو عليها الإثارة والتشويق والغموض كذلك في تقاطع مع مشاهد متداخلة لما يُعرف بـ«بندول نيوتن» أو «مهد نيوتن» وهو البندول الذي يعتمد على انتقال الحركة بين كراته المتتابعة بتحريك أول كرة لتظل الكرات في المنتصف ثابتة وتنتقل الحركة في النهاية بحركة الكرة الأخيرة، وهو ما يفسّر تسمية المسلسل، ويعطي انطباعًا عامًا عن القصة والأحداث، والتي تظهر فيها منى زكي بالخمار في أحد المشاهد.

المسلسل تم تغيير اسمه بعد أن كان «تقاطع طرق» حتى اقتراب انتهاء تصويره، إلا أن البرومو صدر بالاسم الجديد «لعبة نيوتن».

بنت السلطان

طرحت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وانتسجرام ، البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "بنت السلطان"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وعلقت روجينا على الفيديو قائلة: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حلم انتظرتة سنين شقيت وتعبت عشان أحققة ماكنش عندي غير الثقة في ربنا وموهبتي، شكرا يارب شكرا لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي إلى هذة اللحظة".

مسلسل "بنت السلطان" يشارك فى بطولته نخبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.