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هل مصر مقبلة على الموجة الثالثة من كورونا.. مستشار الرئيس يجيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:25 م
عوض تاج الدين مستشار
عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي
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عادل نصار
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، إن مصر عبرت الموجة الأولى والثانية،وتشهد تزايدا  في الاعداد إصابات فيروس كورونا في مصر، مضيفا أن مصر لم تدخل الموجة الثالثة بعد ومن الممكن الدخول فيها. 

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن من الممكن أن تشهد مصر الدخول في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن علينا اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. 
وأكد ان عدد الاصابات التي تعلن هي التي رصدت من قبل وزارة الصحة فقط في كل مصر، وهناك حالات اخري تعالج في المنازل وهي الحالات البسيطة وفي حالة تفاقم الإصابة يذهب المصاب للمستشفى، مشير الي أن هناك حالات كثير لا تسجل بسبب عدم لجوئها للمستشفيات. 

وأشار مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، إلى أن عدد إصابات كورونا التى تعلن من قبل الوزارة  تراكمية وليس يومي.
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