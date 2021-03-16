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إلهام أبو الفتح
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الثلاثاء 16 مارس 2021 - 54 : 09 م
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أخبار العالم
مقتل 21 من عناصر الجيش السوري في كمين إرهابي
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:26 م
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الحرب في سوريا
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محمود نوفل
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