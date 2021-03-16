لأول مرة.. مصر تنتج تقاوى الطماطم بطاقة 60 طنا للفدان

قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، إنه لأول مرة مصر بدأت انتاج تقاوى الطماطم ، بعد أن كنا نستورد كل التقاوي من الخارج ، موضحا أن انتاج فدان الطماطم بالتقاوي المحلية يتجاوز 60 طن والارتفاع أكثر من 4 متر.





وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات له اليوم ، أن هذه التقاوي تتميز أيضا بتحملها لاجواء مناخيه مختلفه ومقاومة الاصابه بالامراض ، كما يتم الزراعة بها حاليا في مصر وفي المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية .





وتابع قائلا :" انتاج هذه التقاوى إنجاز كبير وحلم طال انتظاره يتحقق بفضل علماء مركز البحوث الزراعية ".





وأكد أن وزير الزراعة السيد القصير منح برنامج إنتاج تقاوى الخضر دفعة قوية وتوفير كل الإمكانيات له وايضا جمع شمل الفريق واصبحوا يعملون جميعا تحت مظلة الوزارة بعد أن كانوا في جزر منعزلة.