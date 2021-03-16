ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لأول مرة.. مصر تنتج تقاوى الطماطم بطاقة 60 طنا للفدان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:35 م
الطماطم
الطماطم
Advertisements
شيماء مجدي
قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، إنه لأول مرة مصر بدأت انتاج تقاوى الطماطم ، بعد أن كنا نستورد كل  التقاوي من الخارج ، موضحا أن انتاج فدان الطماطم بالتقاوي المحلية  يتجاوز 60 طن والارتفاع أكثر من 4 متر.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات له اليوم ، أن هذه التقاوي  تتميز أيضا بتحملها لاجواء مناخيه مختلفه ومقاومة الاصابه بالامراض ، كما يتم الزراعة بها حاليا في مصر وفي المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية .

وتابع قائلا :" انتاج هذه التقاوى  إنجاز كبير وحلم طال انتظاره يتحقق بفضل علماء مركز البحوث الزراعية ".

وأكد أن وزير الزراعة السيد القصير منح برنامج إنتاج تقاوى الخضر دفعة قوية وتوفير كل الإمكانيات له وايضا جمع شمل الفريق واصبحوا يعملون جميعا تحت مظلة الوزارة بعد أن كانوا في جزر منعزلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: توفير تقاوي المحاصيل الشتوية بجودة عالية وأسعار مخفضة

تقاوي الطماطم.. أبو صدام: غش التقاوي يكبد الفلاحين خسائر فادحة

لا علاقة لها بتقاوي 025 .. الفلاحين: الطماطم الموجودة بالأسواق آمنة

لأول مرة.. الزراعة: إنتاج تقاوى طماطم تتحمل الظروف المناخية بسيناء

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث مع البحوث الزراعية انتاج سلالات جديدة من الطماطم

الزراعة تتابع تجهيز وإعداد التقاوى بشرق العوينات والخارجة والداخلة بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يكشف موعد ترقية الموظفين المستوفين للاشتراطات .. تفاصيل

أمريكا تشن هجوما على الحوثي وتقف إلى جانب السعودية

بعد تعليق دول أوروبية التطعيم.. موقف مصر من لقاحات كورونا

شوبير يتغزل في أداء الأهلي أمام فيتا كلوب ويوجه رسالة لـ الزمالك

إثيوبيا تعلق على مقتل مواطنيها في قصف للحوثيين باليمن

إبراهيم سعيد يعلق على مشاركة حسين الشحات أمام فيتا كلوب

Advertisements

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

تفجير إسرائيل.. إيران تستعد لمحو تل أبيب من الخريطة

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفات السمنة على الكلى والصحة

مواصفات وأسعار أصغر سيارة في السوق السعودي موديل 2021|صور

بإطلالة عصرية.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث جلسة تصوير