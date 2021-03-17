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حوادث

النقض تنظر طعن متهم بقتل ضابط كفر الشيخ على حكم إعدامه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:00 ص
محكمة
محكمة
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محمد زهير
تنظر محكمة النقض طعن المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، على حكم إعدامه شنقا - قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام-.
 
كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قضت في 8 مارس 2018 بإعدام المتهم بقتل نقيب شرطة بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
 
وأحالت نيابة كفر الشيخ المتهم إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.
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