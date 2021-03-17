النقض تنظر طعن متهم بقتل ضابط كفر الشيخ على حكم إعدامه

تنظر محكمة النقض طعن المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، على حكم إعدامه شنقا - قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام-.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قضت في 8 مارس 2018 بإعدام المتهم بقتل نقيب شرطة بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.