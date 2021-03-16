مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب





وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاهلي قدم اداءا رائعا يليق ببطل افريقيا على الرغم من صعوبه الظروف المحيطة بالمباراة نظرا لسوء ارضة الملعب وارتفاع درجه الحرارة





وأضاف ان الاهلي هو السبب في تضخيم قوة فريق فيتا كلوب عقب التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي اقيمت في القاهرة مشددا ان فريق فيتا ضعيف فنيا





ووجه رسالة لـ موسيماني المدير الفني للفريق بضرورة الحفاظ على الاداء الجيد اليوم مشددا ان الاهلي لا يحاسب مدربيه " بالقطعة "





وتابع ان الاهلي بنسبة 90% سيتمكن من الفوز امام المريخ السوداني خلال المباراة المقبله في دوري ابطال افريقيا

أعرب مجدي عبدالغني نجم الاهلي والمنتخب السابق عن سعادته بفوز الفريق امام فيتا كلوب بثلاثية نظيفه في الجوله الرابعه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2020 -2021