مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

أعرب مجدي عبدالغني نجم الاهلي والمنتخب السابق عن سعادته بفوز الفريق امام فيتا كلوب بثلاثية نظيفه في الجوله الرابعه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2020 -2021
وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاهلي قدم اداءا رائعا يليق ببطل افريقيا على الرغم من صعوبه الظروف المحيطة بالمباراة نظرا لسوء ارضة الملعب وارتفاع درجه الحرارة
وأضاف ان الاهلي هو السبب في تضخيم قوة فريق فيتا كلوب عقب التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي اقيمت في القاهرة مشددا ان فريق فيتا ضعيف فنيا
ووجه رسالة لـ موسيماني المدير الفني للفريق بضرورة الحفاظ على الاداء الجيد اليوم مشددا ان الاهلي لا يحاسب مدربيه " بالقطعة "
وتابع ان الاهلي بنسبة 90% سيتمكن من الفوز امام المريخ السوداني خلال المباراة المقبله في دوري ابطال افريقيا