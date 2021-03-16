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ديني

إيفاد 6 موفدين من الأوقاف لأوروبا وأمريكا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:44 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد (6) موفدين جدد من وزارة الأوقاف إلى كندا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وأسبانيا لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ (29) موفدًا حتى تاريخه، وبيانهم كالتالي:



1- أيمن محمد فتح الله البرعيإمام وخطيبالإسكندريةكندا
2.     يحيى إسماعيل فتح اللهإمام وخطيبالإسكندريةأمريكا
3.     كامل محمد جاب الله السيدإمام وخطيبالقاهرةأمريكا
4.     إيهاب محمود يوسف الجعيديإمام وخطيبالإسكندريةألمانيا
5.     إبراهيم راشد محمد إسماعيلإمام وخطيبالقاهرةأسبانيا
6.     عبد الله السيد إبراهيم السيدقارئالجيزةفرنسا

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