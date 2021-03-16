إيفاد 6 موفدين من الأوقاف لأوروبا وأمريكا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إيفاد (6) موفدين جدد من وزارة الأوقاف إلى كندا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وأسبانيا لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ (29) موفدًا حتى تاريخه، وبيانهم كالتالي:













1- أيمن محمد فتح الله البرعي إمام وخطيب الإسكندرية كندا 2. يحيى إسماعيل فتح الله إمام وخطيب الإسكندرية أمريكا 3. كامل محمد جاب الله السيد إمام وخطيب القاهرة أمريكا 4. إيهاب محمود يوسف الجعيدي إمام وخطيب الإسكندرية ألمانيا 5. إبراهيم راشد محمد إسماعيل إمام وخطيب القاهرة أسبانيا 6. عبد الله السيد إبراهيم السيد قارئ الجيزة فرنسا



