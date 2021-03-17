سعر صرف الريال السعودي بالبنوك المصرية.. آخر تحديث

شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، استقرارا في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية بمستهل التداولات اليوم الأربعاء 16 مارس، وذلك على إغلاقات الأمس.





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبحسب آخر تحديث فقد استقرت مستويات سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الريال السعودى على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم





سعر الريال في بنك مصر

ووصل سعر صرف الريال السعودي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال في بنك البركة

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي، وصل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، عند مستوى 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.





سعر الريال في بنك الإسكندرية

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي على استقرارها داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعن مستوى سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات





سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.