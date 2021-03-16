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متحدث البترول: الوزارة تسير علي خطة ممنهجة في توصيل خطوط الغاز

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن خلال ال ٧ أعوام الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي ل٦ ونصف مليون منزل في مصر. 

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسير علي خطة ممنهجة في توصيل خطوط الغاز، مشيرا الي انه يتم توصيل الغاز بفاتورة كهرباء وصورة البطاقة الشخصية. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نستورد جزء من البنزين والسولار لسد حاجة السوق المحلي يتم تنفيذ مشروع إنتاج السولار بتكلفة ٢ونصف مليار ، مشير الي أنه سوف ننتهي من استيراد البنزين والسولار.
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