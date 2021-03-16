بصورة سيلفي.. مايكل يدعم زوجته لمواجهة السرطان: أفتخر بها في كل الأحوال

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة سليفي لرجل بجوار زوجته وهي حليقة الرأس نتيجة العلاج الكيميائي من مرض السرطان اللعين مؤكدًا بهذه الصورة على ضرورة دعم كل رجل لزوجته إذا كتب الله لها أن تمر بهذه التجربة المريرة والصعبة فهذا هو الحب الحقيقى التي يبني بيوت تخرج أبناء يتحملون المسؤولية تجاه شركاء حياتهم والآخريين في جميع مواقف الحياة - على الحلوة والمرة-.





«انت زي ما أنتي قمر في عيني».. بهذه الكلمات علق مايكل سمير، 31 عامًا على صورته مع زوجته انسطاسيا ميلاد، 29 عامًا وهي بدون أي باروكة على رأسها بعد تلقيها للعلاج الكيميائي منبهًا من خلال صورته أنه بالدعم ستكون زوجته أقوي من أي مرض وأنها يفتخر بها بكل الأحوال وسيظل يحبها تحت أي ظرف بينه وبين نفسه وأمام العالم أجمع، وأنها ستبقى على قيد الحياة بقوة الحب والإيمان التي ستجعلها تتحمل قسوة العلاج من الكانسر والقدرة على هزيمته رغم أنها في المرحلة الأصعب منه.





لم يمر على زواج مايكل و انسطاسيا خمس سنوات حيث كان زفافهما في أوائل عام 2016م كما يوضح لموقع «صدى البلد» وأنه اكتشف إصابة زوجته الغالية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر الماضي لكن لم تجرأ على زيارة الطبيب إلا في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن الطبيب أكد لهما أن الورم حميد بعد الكشف بالسونار، لكنهما أرادوا الاطمئنان أكثر فذهبوا إلى طبيب آخر والذي بدوره طلب منهم العديد من التحاليل والتي كشفت عن ضرورة استصال الورم خلال أسبوع من خلال إجراء طبية.





واختار الزوجين الحبيبن تأخير إخبار عائلتهم بإصابة انسطاسيا لحين الاحتفال بالعيد حيث كان على الأبواب، وبعد أسبوع بالفعل أجرت الزوجة الجراحة وتم تحليل عينة الورم ليتأكد أن السرطان في مرحلة متأخرة من الدرجة الثالثة مبينًا أنها استقبلت الخبر بكل هدوء ورضا تام متهيأة بذلك لإجراء جراحة أخرى بعد 15 يوم فقط من الأولى لاستصال غدد سرطانية أسفل الابط بسرعة لإنقاذ حياتها من تحول الورم السريع لخبيث، لكن مرت العملية الصعبة والتي استمرت لساعتين بكل سلام.





يضيف مايكل أن انسطاسيا بدأت بعد إجرائها للجراحين جلسات العلاج الكيماوي في 21 فبراير 2021 وتفاجأو بسقوط الشعر بهذه السرعة الكبيرة مما جعله يبادر ايضًا أيضًا بحلق شعره دعمًا لها ولئلا تجبر نفسها على ارتداء باركة أو أيس كاب طوال الوقت بالمنزل وأصر على مشاركة الصورة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وكذلك وسائل للتواصل الاجتماعي هو إيصال هو المساهمة في تغير نظرة المجتمع لمصابي الكانسر الأبطال وأنه لا حرج عليه في ظهورهم بدون أي باروكة أو ما شابه بعد سقوط الشعر نتيجة العلاج الكيميائي.





وعن تطورات المرض الأخرى على زوجته يشير مايكل: «انسطاسيا تعمل سيلز في شركة وبعد اكتشاف الكانسر قعدت من الشغل، والناس في شغلها دعموها بكل السبل، إضافة إلى إني اضطرت أخفي الحقيقة على بنتا الوحيدة مريم ذات العامين والنصف والتي استغربت شكل والدتها بدون شعر، قائلًا لها: "شعر ماما وقع عشان مش بتاكل كويس"، وكذلك عائلتها خيم الخزن والخوف على قلبهم بعد معرفتهم بمرض زوجتي خاصة بعد وفاة ابن شقيقها من كانسر في المخ؛ لكننا جميعًا نؤمن بقدرة الله على شفائها وتجاوز هذه المحنة».





يختتم مايكل: «الهدف من مشاركة صورة مع انسطاسيا هو تقبل المجتمع لشكل مرضي السرطان بدون نظرات تدمر نفسيتهم، ورسالتي لكل زوج؛ لازم تشيل مراتك من على الأرض وتكبر بيها قدام الناس ومن جواك قبل أي ناس، وتسدنها لأنها سندك في الحياة، وما لكوش غير بعض تعيشوها على الحلوة والمرة».





وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة مايكل و انسطاسيا، معلقين: "ده شخص قرر يحب زوجته حتى في الكانسر كاتب كدة على الفيس انتى لسة قمر في عينى والمرض مأثرش على حبه ليها الحقيقة أنه واضح كدة أنه حب روحها اللى جواها اللى والا الظروف والا المرض تقدر تغيرها".









وأضاف آخر: "سلمولى على الأعذار والماديات اللى بقيت اول حاجه اى بنت بتختارها في شريك حياتها وسلمولى على جمال الشكل والمظهر الخارجي اللى بقي رقم واحد لأى شاب بيختار شريكة حياته؛ اختاروا صح ليوم ذي ده يوم مش بينفع في الجمال الخارجى ولا الفلوس ولا المناصب ، يوم مش بينفع في غير القلوب النقية اللى أحبت بصدق ،حب للمنتهى".





واختتمت ثالثة: "القوية الشجاعة أنسطاسيا الجميلة، واثقة إنك هتنتصري وهتبقي اقوي من الأول،انتي اقوي من اي مرض، حبها حب ميطفيش لمعه عنيها حب خلها لسه جميلة، ياريت ندعلها ربنا يكمل فتره علاجها علي خير، الأعين والأيدي المرفوعة للسماء لا تعود فارغة".