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رياضة

نسر الأهلي.. ياسر إبراهيم رجل مباراة المارد الأحمر وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:55 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
كشف النادى الأهلى، عن اختيار ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، رجل مباراة فيتا كلوب التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الخط الخلفي طوال أحداث المباراة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الفوز بثلاثية، على فيتا كلوب الكونغولي، في عقر داره، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بينما يتصدر المجموعة نادي سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، وجاء فريق فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا المريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.
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