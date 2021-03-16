خبير من لندن: جميع اللقاحات فعالة فى مواجهة كورونا باستثناء سلالة جنوب إفريقيا

قال الدكتور أحمد المشتت استاذ الجراحة في لندن، أن نسبة حدوث جلطات للحاصلين على لقاح كورونا في العالم ضعيف جدا؛ موضحا أن منظمة الصحة العالمية أكدت عدم وجود علاقة بين حدوث الجلطات ولقاح استرازينيكا .





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان 46% من مواطني بريطانيا حصلوا على لقاح استرازينيكا؛ منوها انه سيتم تطعيم كل شخص عمره تجاوز الخمسين عاما في بريطانيا.





وأكد ان سيكون هناك فتح تدريجي للمحلات في بريطانيا؛ لافتا إلى أن الموجة الثالثة لكورونا بدات في ألمانيا وفرنسا بسبب السلالات المتحورة.



