اقتحام المربع الذهبي.. استراتيجية جديدة بنادي سموحة قبل مواجهة مصر المقاصة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي تحت قيادة أحمد سامي المديرالفني للفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة القادمة ضمن منافاسات بطولة الدوري المصري .





وعقد أحمد سامي جلسة تحفزية مع لاعبيه قبل خوض التدريبات من أجل تحقيق الفوز على مصر المقاصة وانتزاع ثلاثة نقاط لإقتحام المربع الذهبي لجدول الدوري المصري بعد تحقيق فوزا كبيرا على أسوان بخماسية خلال الجولة الماضية.





ويضع أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة استراتيجية جديدة من أجل تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية .



