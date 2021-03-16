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رياضة

اقتحام المربع الذهبي.. استراتيجية جديدة بنادي سموحة قبل مواجهة مصر المقاصة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:58 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي تحت قيادة أحمد سامي المديرالفني للفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة القادمة ضمن منافاسات بطولة الدوري المصري .

وعقد أحمد سامي جلسة تحفزية مع لاعبيه قبل خوض التدريبات من أجل تحقيق الفوز على مصر المقاصة وانتزاع ثلاثة نقاط لإقتحام المربع الذهبي لجدول الدوري المصري بعد تحقيق فوزا كبيرا على أسوان بخماسية خلال الجولة الماضية.

ويضع أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة استراتيجية جديدة من أجل تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية .

واستغل المدير الفنى فترة الراحة السلبية التى منحها للفريق لمدة 3 أيام فى مشاهدة مباريات مصر المقاصة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة المرتقبة بينهم فى الدورى فى الجولة القادمة من الدورى. 


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