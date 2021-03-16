برلمانية تكشف تفاصيل طلبها لمجلس النواب بحظر ببجي

كشفت سوسن حافظ عضو مجلس النواب، تفاصيل التقدم بطلب لحظر لعبة ببجي، مؤكدة ان الأطفال تأثروا بشكل واضح بهذه اللعبة.









وأضافت حافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن بدأوا الأطفال بممارسة العنف في المدارس وفي كل مكان، متابعة أنه خلال الفترة الحالية تعيش مصر حربا إلكترونية.









وأكدت أن هذه الحرب تستهدف تدمير الأطفال في مصر وتركهم الدراسة، مستدركة انها تؤثر على الصحة العامة والمستوى الفكري بالسلب.







