وصفة إيطالية.. طريقة عمل فريتاتا اليقطين

تعتبر طريقة عمل فريتاتا اليقطين من اشهي الوصفات، والتي تعتمد على استخدام اليقطين في الأساس، وهي وصفة إيطالية شهيرة تصلح لوجبة الإفطار أو الغداء.





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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فريتاتا اليقطين ، والتي تشبه الى حد كبير العجه، و لكن دون المكونة من العجين. تعتمد هذه الوصفات بشكل أساسي على البيض و يضاف اليه الخضار او اللحوم والاجبان . القاعدةالمكونةأساسيوالاجبان





طريقة عمل فريتاتا اليقطين:





مقادير طريقة عمل فريتاتا اليقطين





(650) يقطين مقشر ومقطع مكعبات

1 حبة بطاطا متوسطه مقشره و مقطعه مكعبات

4 ملاعق زيت زيتون

8 بيض

100 غم جبنة فيتا

نصف كوب من أوراق الريحان مفروم فرم خشن

ملح

فلفل اسود





طريقة عمل فريتاتا اليقطين:





- نسخن الفرن على حرارة 220 مئوية.





- نحضر صينية الخبز بدهنها بالقليل من الزيت او بوضع ورق الزبدة على قاعدتها





- نوزع مكعبات اليقطين و البطاطا على قاعدة الصينية، نرشها بالملح و الفلفل الاسود و زيت الزيتون





- نضع الصينية في الفرن لمده 30 او 40 دقيقة حتى يتم سواء قطع البطاطا و اليقطين





- نحضر صينية أبعادها 20 سم في 24 سم وندهنها بالزيت او ونقوم برص ورق الزبدة





- نضع قطع البطاطا و اليقين في قاع الصينية، و نخفق البيض مع جبنة الفيتا و الريحان





- نصب مزيج البيض فوق اليقطين و البطاطا



