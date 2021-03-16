وصفة إيطالية.. طريقة عمل فريتاتا اليقطين

تعتبر طريقة عمل فريتاتا اليقطين من اشهي الوصفات، والتي تعتمد على استخدام اليقطين في الأساس، وهي وصفة إيطالية شهيرة تصلح لوجبة الإفطار أو الغداء.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فريتاتا اليقطين، والتي تشبه الى حد كبير العجه، و لكن دون القاعدة المكونة من العجين. تعتمد هذه الوصفات بشكل أساسي على البيض و يضاف اليه الخضار او اللحوم والاجبان.
طريقة عمل فريتاتا اليقطين:
مقادير طريقة عمل فريتاتا اليقطين
(650) يقطين مقشر ومقطع مكعبات
1 حبة بطاطا متوسطه مقشره و مقطعه مكعبات
4 ملاعق زيت زيتون
8 بيض
100 غم جبنة فيتا
نصف كوب من أوراق الريحان مفروم فرم خشن
ملح
فلفل اسود
طريقة عمل فريتاتا اليقطين:
- نسخن الفرن على حرارة 220 مئوية.
- نحضر صينية الخبز بدهنها بالقليل من الزيت او بوضع ورق الزبدة على قاعدتها
- نوزع مكعبات اليقطين و البطاطا على قاعدة الصينية، نرشها بالملح و الفلفل الاسود و زيت الزيتون
- نضع الصينية في الفرن لمده 30 او 40 دقيقة حتى يتم سواء قطع البطاطا و اليقطين
- نحضر صينية أبعادها 20 سم في 24 سم وندهنها بالزيت او ونقوم برص ورق الزبدة
- نضع قطع البطاطا و اليقين في قاع الصينية، و نخفق البيض مع جبنة الفيتا و الريحان
- نصب مزيج البيض فوق اليقطين و البطاطا
- نخبز فريتاتا اليقطين على الرف السفلي في الفرن على درجة حرارة 220 مئوية من (20 إلى 22 دقيقة)