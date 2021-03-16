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رياضة

فرج عامر يهنئ الأهلي بالفوز على فيتا كلوب ويساند الزمالك أمام الترجي .. شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنا المهندس فرج عامر  رئيس نادي سموحة  ، النادى الاهلى على الفوز على فيتا كلوب  فى دور المجموعات بـ دورى ابطال افريقيا . 

ونشر فرج عامر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع تويتر وكتب : مبروك فوز الاهلي واتمني فوز الزمالك حتي تكتمل فرحه المصريين #ادعم_مصر ". 

وتقدم النادي الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الهدف الثالث للأهلي جاء عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 78 بباطن القدم، بعد تلقيه تمريرة رائعة من والتر بواليا.

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة السادسة، أعقبه محمد مجدي أفشة بالهدف الثاني في الدقيقة 19
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