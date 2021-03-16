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رياضة

الوداد يتعادل سلبيا مع حوريا الغيني ويتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:56 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي مباراة حوريا الغيني والوداد المغربي، التي أقيمت على ملعب لانسانا كونتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يتأهل الوداد المغربي رسميا إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وشهدت تشكيل الوداد الأساسية تواجد محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك المعار إلى النادي المغربي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ الوداد المباراة بالتشكيل التالي:

أحمد رضى التكناوتي - أيوب العملود - أمين أبو الفتح - أشرف داري - يحيى عطية الله - صلاح الدين السعيدي - وليد الكرتي - يحيى جبران - محمد أوناجم - مؤيد اللافي - أيوب الكعبي.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب المجموعة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، ويحل حوريا الغيني ثانيا بـ 5 نقاط، وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقي ثالثا بـ 4 نقاط، بينما يتذيل بترو أتلتيكو الانجولي جدول الترتيب بدون نقاط.
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