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فن

حقيقة وجود خلاف بين هاني شاكر والمطرب وليد توفيق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:08 م
صدى البلد
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محمد نحلة

رد الفنان هاني شاكر من خلال حسابه الرسمي على تويتر على فيديو للفنان وليد توفيق يؤكد من خلاله أن لا خلاف مع نقيب الموسيقيين.


وكتب "شاكر" على تويتر":اخويا وحبيبي وليد توفيق ربنا ما يجيب اي خلاف بينا لانك عندي اكبر واغلي من اي خلاف ممكن يبعدنا ويزعلنا من بعض".


وكان قد  أوضح وليد توفيق في أحد البرامج عن حقيقة وجود أزمة مع نقيب الممثلين وقال:""لا أزمة ولا خلاف مع الصديق الحبيب هانى شاكر، كل الحكاية إنى سئلت في أحد البرامج عن الأغنية اللى لحنتها للأستاذ هانى "كيف بتنسى" والتي نجحت وحبوها الناس أوى".


وتابع:" كنت أتمنى وليس خلاف من أخي وصديقى هانى شاكر، يعطيها وقت أكثر في الانتشار حتى الناس تشوفها أكتر وتأخد حقها في الانتشار ذلك ما حدث بالضبط، لا خلاف ولا أزمة ولا أي شيء".
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