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برلمان

برلماني: تحرك مختلف المؤسسات لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في مصر يخرس الجميع

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:19 م
النائب عرفه صالح
النائب عرفه صالح
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أحمد أيمن
أكد النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب،  أهمية التحركات التي بدأت مختلف أجهزة الدولة المصرية الدبلوماسية والتشريعية والحقوقية القيام بها محليا وعالميا لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، في مجال حقوق الإنسان بعد صدور بيان دولي مشبوه، يلصق تهما مفبركة بمصر ويُعيد ويكرر اتهامات مغلوطة في حق مصر دون أي أسانيد أو معلومات رسمية ومعترف بها.

واشار عضو مجلس النواب  في تصريحات له اليوم، إلى بدء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في إعداد دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنة السابقة، وعرضها على المجلس الأممى لحقوق الإنسان لتوضيح حقيقة الانجازات والاهتمام بحقوق الانسان في البلاد.

 واضاف ان التحرك الدبلوماسي المصري بهدوء واتزان على مستوى العالم، يوضح حقيقة ما يثار ضد مصر والتأكيد على ضرورة التفرقة بين حقوق الانسان وبين الأعمال الإرهابية والإجرامية والإساءة للدولة المصرية تحت مزاعم حقوق الإنسان.

وشدد عرفه، على أن أكاذيب ومغالطات ملاحقة الصحافة والتضييق عليها، وملاحقة النشطاء وسحق المعارضة السياسية، والزج بالمعتقلين في السجون بناءًا على قضايا الإرهاب وغيرها "إكليشيهات" مملة وكاذبة ومفبركة، تتكرر على مدى سنوات دون أي دليل ما يفقدها أي قيمة لها ويؤكد على تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان في مصر.
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