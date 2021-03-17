أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.. آخر تحديث

شعد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، استقرار نسبي في البنوك المصرية؛ وذلك بحسب إغلاقات أمس الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري وبحسب أخر تحديث فقد سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.641 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، أول أمس الإثنين.





اقرأ أيضا:





أعلى سعر دولار في مصر

عرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 15.69 جنيه للشراء، بحسب أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك.





أقل سعر دولار في مصر

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر في السوق المصرية.





سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر"ثاني أكبر البنوك الحكومية" اليوم الأربعاء، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه إلى قرب أعلى مستوى في السوق المصرية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك التجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك HSBC

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، لدى بنك HSBC.



