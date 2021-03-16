السرطان مش أقوى مننا.. مايكل داعم زوجته في مرضها: جميلة في كل حالاتها..صور

على طريقة الأفلام والروايات، ضرب زوج مصري مثالا حالما في الحب والدعم لزوجته، التي أصيبت بمرض السرطان قبل شهرين، ليحاول جاهدا بشتى الطرق التخفيف عن ألمها الجسدي والنفسي لمواجهة المجتمع بعد تساقط شعرها.





تواصل «صدى البلد» مع "مايكل سمير" صاحب حملة الدعم النفسي لمرضى السرطان بعد تساقط شعرهم، من واقع تجربته مع زوجته "انسطاسيا ميلاد" التي أصيبت بمرض السرطان في يناير الماضي، ليكون الداعم الأول لحب حياته ورفيقته في السنوات الخمس الأخيرة.





تعرف مايكل على أنسطاسيا في عام 2016، وتزوجا منذ 4 سنوات وتكللت قصة الحب بإنجاب ابنتهما مريم صاحبة العامين، سارت الحياة على وتيرة هادئة حتى احتفلا بعيد رأس السنة الماضي، كانت أمنيتهما الصحة والسعادة في العام الجديد، ويقول مايكل: "اتفاجئنا إنها تعبانة وبعد الكشف الدكتور قال ده ورم في الثدي لازم يتشال".





أجرت أنسطاسيا العملية الجراحية في بداية يناير، وبعد 11 يوما وتحليل الورم اتضح أنه خبيث في الثدي، وسريع التحول من خامل إلى نشط في وقت قصير، وبعد مراجعة الطبيب التحاليل مرة أخرى طلب إجراء عملية أخرى بعد 11 يوما من انتهاء العملية الأولى، وأجرت العملية الثانية في 24 يناير الماضي.





بدأت رحلة العلاج الكيماوي، في يناير، وما تحمله معها من آلام لا تُحتمل، وستظل مستمرة حتى أغسطس القادم، بجانب آلام العلاج، عانت أنسطاسيا من أزمة أخرى وهي مواجهة المجتمع بعد تساقط شعرها من الجلسة الأولى، ويقول مايكل: "شعرها اتأثر جدا ووقع، ولاحظت إنه هنا في مصر المجتمع مش متقبل يشوف مريضة سرطان بدون شعر".





تلقى أنسطاسيا الدعم الكامل من زوجها وعائلتيهما، خاصة والدها ووالدتها اللذان تعرضا لصدمة سابقة وهي وفاة حفيدهم بالمرض نفسه في المخ عن عمر ناهز 4 سنوات، ويقول: "التجربة الأولى كانت صعبة وفي المرة التانية كانت تخض".





قام مايكل بتدشين حملته الإلكترونية لدعم كل امراة تمر بالظروف نفسها وعدم تأثر نفسيتها بتساقط الشعر، ويقول: "صعب مريض سرطان ينزل الشارع في مصر من غير باروكة أو آيس كاب، بس كلنا معاهم وبندعمهم والمفروض نشوفهم بحب ودعم"، خاصة انه لاحظ أيضا وجود رجال مرضى سرطان يخفون تساقط الشعر برغم من وجود رجال صلع، وتعد التعليقات الإيجابية داعمة وفارقة لها، خاصة لاستقبالهما العديد من تجارب مرضى آخرين أو داعمين لأقاربهم في مرضهم،





مع تلقيها العلاج تتأثر المناعة بين كل جلسة والاخرى، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتخذا كل الاحتياطات اللازمة خاصة مايكل الذي يعمل في أحد البنوك، ويقول: "ربنا هو الحارس".