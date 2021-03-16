من الجرائم الكبيرة.. بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن الاعتداء على حرمة المنازل

أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا عاجلا بشأن اقتحام المنازل حيث أكدت قائلة : للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام.





أضافت النيابة العانة السعودية في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان.





وتابعت : وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.





وأتم :يحظر انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها -دون مسوغ نظامي وحال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص عدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.



