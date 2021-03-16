ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من الجرائم الكبيرة.. بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن الاعتداء على حرمة المنازل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:07 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا عاجلا بشأن اقتحام المنازل حيث أكدت قائلة : للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام. 

أضافت النيابة العانة السعودية في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان. 

وتابعت : وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

وأتم :يحظر انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها -دون مسوغ نظامي وحال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص عدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

جريمة حرب.. الحريرى يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين بعد هجومهم على مطار أبها

السعودية.. ضبط مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية للنصب والاحتيال

السعودية.. بيان عاجل من شرطة الرياض

بيان عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

إطلاق نار في منشأة صحية.. وقرار عاجل من النيابة السعودية

ترشيحاتنا

تفاصيل خطة التعليم العالي لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية

إبراهيم حتحوت يهنئ لاعب الأهلى بالفوز على فيتا كلوب ويدعم الزمالك أمام الترجي

شوبير يتغزل في أداء الأهلي أمام فيتا كلوب ويوجه رسالة لـ الزمالك

نتيجة تاريخية .. طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فيتا كلوب

بتكلفة 20 مليون جنيه.. بدء أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

السعودية.. إجراء عاجل بشأن التعدي على أراضي الدولة بمنطقة الرياض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

لن تتوقع.. أضرار السمنة على صحة الكلى في هذه الحالة

بـ الأحمر الجذاب.. إلهام شاهين تخطف الأنظار على إنستجرام