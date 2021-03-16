أحمد موسى يفضح مدعي الحريات بعد مقتل «سارة» على يد الشرطة البريطانية

قال الإعلامي أحمد موسى، ان بريطانيا شهدت واقعة مؤسفة باختفاء مواطنة تدعى سارة إيفرارد، لافتا أن تم العثور على قطع من جثمانها بعد اختطافها من الشارع ومقتلها.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان سارة تم قتلها علي يد ضابط شرطة بريطانيا؛ ورددا موسى ساخرا: «ضابط شرطة هو من قتلها .. لو الموضوع ده حصل في بلد تانية كانوا بيكتبوا تقرير عن سلوك الشرطة المشين».





واكد موسى، ان الشوارع في بريطانيا أصبحت غير آمنة؛ قائلا: « اين بريطانيا التي تحدث عن الحريات وحقوق المظاهرات».



