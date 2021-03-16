إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية.. 13 توصية لمؤتمر الأزهر تدعو لاستثمار مؤلفاته.. وأستاذ يطالب بزيادة المؤتمرات للتعريف بالعلماء.. فيديو وصور

- الأزهر ينظم مؤتمرا عن "إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية"

- 13 توصية لمؤتمر الأزهر تدعو لاستثمار مؤلفات "الفارابي"

- وكيل الأزهر: الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية

- أستاذ بالأزهر يطالب بزيادة المؤتمرات للتعريف بالعلماء

- النبوة بين الاصطفاء والاكتساب.. بحث لأستاذة في الأزهر بمؤتمر الفارابي

- كبار العلماء: تراث الفارابي كان له تأثير في العلوم الإنسانية والتجريبية









عقد مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، مؤتمرا "أون لاين"، عن "إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية".





وفي كلمته، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية، وفليسوف من فلاسفتها، فهو أحد من وضع أسس الحضارات.

وأضاف الضويني، في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن أقل واجب علينا تجاه هؤلاء العلماء ، أن نكرمهم بالإثتدائ بهم والسير على مناهجهم ورعاية من وضعوه من العلم، بما يبقيهم أحياء في عقول الناس.

وتابع: واعترافا من الأزهر لأهل العلم الذين أناروا دروب البشرية، نظم الأزهر هذا المؤتمر عن إسهامات الإمام الفارابي، والذي يعقده مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان.

وأضاف أن المؤتمر يسلِّط الضوء على الإمام أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (259هـ/ 872م -339هـ/ 950م)، كأنموذج لأبرز العلماء الفلاسفة الأوائل؛ حيث تستهدف محاور المؤتمر -من خلال ما يُقدَّم بها من بحوث علمية- إثبات أن الحضارة الإسلامية -عبر الفارابيّ- انفتحت على الثقافات الأخرى ولم تنغلق؛ فأفادت وتأثَّرت وأثَّرت ولم تبخل، واتَّسع إشعاعها العلمي ليشمل شتَّى فروع المعرفة.



وفي كلمته، قال الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ من جوانبِ العبقريةِ في التراثِ العلميِّ والفكريِّ الإسلاميِّ أنه تراثٌ يجسدُ منظورَ الإسلامِ الصحيحِ للحوارِ الإنسانيِّ بينَ عمومِ الناسِ على اختلافِ ألسنتِهِم وألوانهِم وأحوالِهم وأعرافِهم، وعلَى اختلافِ أنماطِ تفكيرِهم وتنوُّعِ بيئاتِهم ومعارفِهم وثقافاتِهم ومنطلقاتِ حضاراتِهم، ذلكمُ الحوارُ الذي عُنوانُه السلمُ والسلامُ والأمنُ والأمانُ والتعايشُ مع الآخرِ والتفاعلُ والتكاملُ معه، والتأثيرُ فيه والتأثرُ به، في سبيلِ تحقيق معنى الاستخلاف في الأرض؛ بإعمارِها وإصلاحِها، واستثمارِ ما سخَّرهُ اللهُ تعالى للإنسانِ فيها، على نحوٍ يحققُ الخيرَ والسعادةَ والأمنَ والأمانَ والسلامَ والاستقرارَ والرفاهَةَ للبشريةِ جمعاء.

وأضاف الصغير، في كلمته، ضمن فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع سفارة كازاخستان، عن "إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية" أنه منْ هذا المنظورِ انطلقَ العلماءُ والمفكرون المسلمونَ في عصورِ الإسلامِ الأولى من مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، يطالعونَ وينقُلونَ التراثَ الحضاريَّ الإنسانيَّ للأممِ المتمدنةِ منْ حولِهم، حيثُ نشَطتْ حركةُ ترجمةٍ واسعةٍ لمعارفِ وعلومِ الشرقِ والغربِ، ثم نشَطتْ حركةُ تصنيفٍ ودراسةٍ وشرحٍ وتحليلٍ واسعٍ لما تم نقلُهُ وترجمتُه، ونَجَمَ عن هذا وذاك أعظمُ نتاجِ تلاقحٍ فكريٍّ معرفيٍّ حضاريٍّ عَرَفه التاريخُ الإنسانيُّ، تمثّلَ في إسهاماتٍ حضاريةٍ فكريةٍ وعلميةٍ، نظريةٍ وتجريبيةٍ بنّاءة، كانت منطلقًا لطفرةٍ حضاريةٍ إنسانيةٍ ثريّةٍ، استفادتْ منها البشريةُ جمعاءُ على مدارِ قرونٍ متتاليةٍ، ثم كانت مرتكزًا للطفرةِ الحضاريةِ الإنسانيةِ الحديثةِ والمعاصرةِ، في شتى المجالاتِ العلميةِ، النظريةِ والتجريبية.



شارك الدكتور حلمي السعيد علام، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ببحث عن علم الكلام وقضاياه عند الفارابي تأصيلًا وتجديدًا ضمن فعاليات (مؤتمر إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية) 15 ،16 مارس2021م.

وقال السعيد في ملخص بحثه، إن الإمام الفارابي، وارى الثري رُفاتَه، لكنه لم يوارِ فِكْرَهُ ونِتَاجَهُ العلميِ والفلْسَفيِ في شتى صُنُوفِ المعارِفْ. التى ثَرَّى بها الحضارةَ الإنسانية، ومن هذا النتاجِ كان علمُ الكلامِ الإسلامي وقضاياه. الذي يتَّسِمُ بالأصالةِ الفكريةِ الإسلاميةِ الرصينة، فلم يكُ الفارابِيُ مجردَ مرددٍ لآراءِ أفلاطونَ أو أرسطو، بل اتَّسَمَ بالصبغةِ الإسلاميةِ الرصينةِ الأصيلة، لذا يُعتبرُ هذا العُرسُ الثقافيُ، مناسبةً طيبةً لإثباتِ هذهِ الأصالةِ وطرحِها بصفةٍ وصيغةٍ تجديدية.



شاركت الدكتورة، سونيا لطفي الهلباوي، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الازهر، ببحث يحمل عنوان "النبوة بين الاصطفاء والاكتساب.. مقاربة منهجية بين الفارابي والفكر الأشعري" ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف عن "إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية".

وقالت الهلباوي، إن ضرورة الاتصال ما بين الإنسان والملأ الأعلى مما تقره الفِطَر السليمة، وتُجمع عليه العقول السالكة سبل الهداية، فما من أمة إلا وهي بحاجة إلى مُعَرِف برب العالمين، مُبَلِغ عنه، تتجلى من خلاله مظاهر الرحمة الإلهية، وتنكشف به الحقائق العالية التي مهما سعى الإنسان إليها لا يتلقاها إلا من باب النبوة، فأتم الله إنعامه على العالمين بصفوة خلقه وخاصتهم: {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} فاختارهم واصطفاهم وصنعهم على عينه. لم يختلف في ذلك صاحب ملة، ولا مقر بسنة الله في خلقه. بيد أن مورد الخلاف جاء من ناحية التصور العقلي لحقيقة الاصطفاء، وكيفية الاتصال. ولقد شغلت هذه المسألة العقول سواء في زمان الأنبياء أو بعد زمانهم.

وفي النهاية، أصدر مجمع البحوث الإسلامية اليوم الثلاثاء من مقر مشيخة الأزهر الشريف بيانًا ختاميًّا للمؤتمر العلمي الدولي الذي عقده المجمع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مدار يومي 15 و16 مارس 2021م، بعنوان "إسْهاماتِ الفارابيِّ (المُعَلِّمِ الثَّاني) في إثراءِ الحضارةِ الإنسانيةِ"، بالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وتناولت محاوره إسهامات الإمام أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي في علوم عصره وإسهاماته في الجانب الإنساني والفلسفي والسياسي والأخلاقي والجوانب الفكرية.